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07:43, 5 июля 2024Силовые структуры

ФСБ обнаружила заминированный схрон с оружием и боеприпасами в ДНР

ФСБ: в ДНР нашли заминированный схрон с оружием и боеприпасами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили заминированный схрон с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, тайник находился в Володарском районе. Его в 2022 году заготовили украинские диверсионные группы для совершения терактов в ДНР. Внутри схрона лежали гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию. Отмечается, что изъятые взрывные устройства уничтожили.

Ранее сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ обнаружили схрон с двумя самодельными бомбами, спрятанный в лесу в Назрановском районе.

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      Екатерина Кашурникова
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