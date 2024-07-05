ФСБ обнаружила заминированный схрон с оружием и боеприпасами в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили заминированный схрон с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.
По данным ведомства, тайник находился в Володарском районе. Его в 2022 году заготовили украинские диверсионные группы для совершения терактов в ДНР. Внутри схрона лежали гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию. Отмечается, что изъятые взрывные устройства уничтожили.
Ранее сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ обнаружили схрон с двумя самодельными бомбами, спрятанный в лесу в Назрановском районе.