Генерал ВСУ Романенко: ВСУ отступают в Часовом Яре из-за нехватки состава

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают в Часовом Яре из-за нехватки вооружения и личного состава. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Radio NV.

Романенко объяснил причины продвижения Вооруженных сил (ВС) России в Часовом Яре. По его словам, ВСУ отступают под действием массированных ударов российской артиллерии, а также из-за недоукомплектованности подразделений.

«Поэтому в таких условиях приходится занимать новые позиции», — подчеркнул украинский генерал. Он также отметил повышение интенсивности боев и продвижение ВС России на различных участках фронта, включая районы Купянска и Угледара.

Ранее представитель группировки ВСУ «Хортица» пожаловался на тактику российских военных. По словам украинского военного, интенсивность обстрелов со стороны ВС России не уменьшилась.