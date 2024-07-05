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14:02, 5 июля 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал причины продвижения ВС России в Часовом Яре

Генерал ВСУ Романенко: ВСУ отступают в Часовом Яре из-за нехватки состава

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают в Часовом Яре из-за нехватки вооружения и личного состава. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Radio NV.

Романенко объяснил причины продвижения Вооруженных сил (ВС) России в Часовом Яре. По его словам, ВСУ отступают под действием массированных ударов российской артиллерии, а также из-за недоукомплектованности подразделений.

«Поэтому в таких условиях приходится занимать новые позиции», — подчеркнул украинский генерал. Он также отметил повышение интенсивности боев и продвижение ВС России на различных участках фронта, включая районы Купянска и Угледара.

Ранее представитель группировки ВСУ «Хортица» пожаловался на тактику российских военных. По словам украинского военного, интенсивность обстрелов со стороны ВС России не уменьшилась.

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      Юрий Леонов
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