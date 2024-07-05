Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:54, 5 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на тактику российских войск

Interia: в группировке ВСУ «Хортица» заявили о проблемах из-за тактики ВС России

Фото: Александр Река / ТАСС

Представитель группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» пожаловался на тактику российских военных. Об этом сообщает Interia.

По словам собеседника издания, интенсивность обстрелов со стороны ВС России не уменьшилась. Российские военные рассредоточиваются и атакуют украинские позиции, отвлекая внимание от действий своих подразделений усиленной артиллерийской атакой или ударами дронов-камикадзе и «Ланцетов».

Особенно ожесточенные бои, отмечает представитель «Хортицы», идут в окрестностях города Часов Яр.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские военные проломили оборону ВСУ на востоке Часова Яра.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России изучили устройство боеприпаса ATACMS. Что удалось узнать о работе американской ракеты?

      Подписавшего контракт с Минобороны россиянина освободили от наказания за кражу

      В России резко выросло производство вина

      Глава Севастополя заявил об уничтожении воздушных целей над морем

      В России ученые захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения

      В московском аэропорту таможенники пресекли контрабанду 40 тысяч евро из Сербии

      В России подорожало приготовление традиционного летнего супа

      Маневры «Ярсов» показали на видео

      Найден способ быстро улучшить самочувствие после употребления алкоголя и жирной пищи

      На Украине трех девушек задержали за селфи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше