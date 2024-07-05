Генерал ВСУ назвал причины тяжелого положения украинской армии

Генерал ВСУ Романенко: проблемы армии на фронте связаны с нехваткой резервов

Тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте связано с нехваткой резервов и дефицитом военных ресурсов. Причины проблем украинской армии назвал генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко, пишет РИА Новости.

«Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? (…) Да потому что у того же [главнокомандующего ВСУ] генерала [Александра] Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов», — заявил экс-генерал.

Он добавил, что большинство подразделений и бригад, находящихся на линии боевого соприкосновения, недоукомплектованы, а это гораздо хуже, чем недостаток техники или боеприпасов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что доукомплектация подразделений ВСУ противоречит данным о потерях. Он напомнил, что другой депутат Рады Роман Костенко говорил, что украинской армии требуется 200 тысяч человек, учитывая, что за май, по словам того же Костенко, удалось мобилизовать 50 тысяч.