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17:24, 5 июля 2024Бывший СССР

Депутат Рады усомнился в данных о потерях ВСУ

Дубинский: доукомплектация подразделений ВСУ противоречит данным потерь

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanised Brigade / AP

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что доукомплектация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) противоречит данным о потерях.

Он напомнил, что другой депутат Рады Роман Костенко говорил, что украинской армии требуется 200 тысяч человек, учитывая, что за май, по словам того же Костенко, удалось мобилизовать 50 тысяч: «Доукомплектование — это замена выбывших. И 250 тысяч никак не соответствует официальным данным потерь».

Он отметил, что до принятия нового закона о мобилизации, каждый месяц Украине удавалось призывать 15-20 тысяч человек, что соответствует 420 тысячам за все время конфликта.

«Где все эти люди?» — заключил Дубинский.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко говорил, что украинские командиры умышленно скрывают от вышестоящего руководства небоевые потери среди бойцов ВСУ.

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      Валентин Карант
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