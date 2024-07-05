Дубинский: доукомплектация подразделений ВСУ противоречит данным потерь

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что доукомплектация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) противоречит данным о потерях.

Он напомнил, что другой депутат Рады Роман Костенко говорил, что украинской армии требуется 200 тысяч человек, учитывая, что за май, по словам того же Костенко, удалось мобилизовать 50 тысяч: «Доукомплектование — это замена выбывших. И 250 тысяч никак не соответствует официальным данным потерь».

Он отметил, что до принятия нового закона о мобилизации, каждый месяц Украине удавалось призывать 15-20 тысяч человек, что соответствует 420 тысячам за все время конфликта.

«Где все эти люди?» — заключил Дубинский.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко говорил, что украинские командиры умышленно скрывают от вышестоящего руководства небоевые потери среди бойцов ВСУ.