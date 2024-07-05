Генсек НАТО пообещал согласовать существенный пакет помощи Украине на саммите в США

Генсек НАТО: альянс согласует существенный пакет помощи ВСУ на саммите в США

Страны НАТО на предстоящем июльском саммите в США согласуют существенный пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем противовоздушной обороны и боеприпасов», — сказал глава блока, выразив надежду, что НАТО будет отведена ключевая координирующая роль в оказании военной помощи Украине.

Столтенберг отдельно отметил, что на повестке саммита будет усиление сил противовоздушной обороны самого альянса за счет базирующейся в Польше наземной системы AEGIS Ashore.

Ранее Столтенберг выразил надежду, что в течение ближайших десяти лет Украина вступит в НАТО. «Я очень надеюсь, что Украина станет союзником», — подчеркнул он.