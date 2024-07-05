Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 5 июля 2024Мир

Генсек НАТО пообещал согласовать существенный пакет помощи Украине на саммите в США

Генсек НАТО: альянс согласует существенный пакет помощи ВСУ на саммите в США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Страны НАТО на предстоящем июльском саммите в США согласуют существенный пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем противовоздушной обороны и боеприпасов», — сказал глава блока, выразив надежду, что НАТО будет отведена ключевая координирующая роль в оказании военной помощи Украине.

Столтенберг отдельно отметил, что на повестке саммита будет усиление сил противовоздушной обороны самого альянса за счет базирующейся в Польше наземной системы AEGIS Ashore.

Ранее Столтенберг выразил надежду, что в течение ближайших десяти лет Украина вступит в НАТО. «Я очень надеюсь, что Украина станет союзником», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

      Венгрия уведомила НАТО о визите Орбана в Москву

      Россияне назвали условие для возвращения в офис с удаленки

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Отар Кушанашвили опубликовал видео из больницы и рассказал о своих сожалениях

      Генсек НАТО пообещал согласовать существенный пакет помощи Украине на саммите в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше