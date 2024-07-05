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13:06, 5 июля 2024Россия

Гигантский тромб извлекли из мозга россиянина и показали на видео

В Арзамасе врачи извлекли огромный тромб из мозга пациента

В Нижегородской области врачи извлекли гигантский тромб из мозга жителя города Перевоз. Видеозапись кровяного сгустка опубликовал Telegram-канал «Бокал прессека».

На кадрах мужчина в медицинских перчатках демонстрирует тромб длиной около 20 сантиметров. Его удалили из правой средней мозговой артерии пациента.

Незадолго до госпитализации мужчина почувствовал резко нарастающую слабость в левой руке и ноге. После обнаружение в его мозге тромба россиянину провели экстренную операцию. При непринятии таких мер у мужчины произошел бы обширный инсульт. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье хирурги удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч. Внешне вид россиянки соответствовал 26-й неделе беременности, она жаловалась на боли и животе. Новообразование сдавливало внутренние органы россиянки, врачам удалось сохранить их.

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      Алан Босиков
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