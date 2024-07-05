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21:53, 5 июля 2024Россия

Глава Дагестана объяснил большое число жертв среди сотрудников полиции во время терактов

Меликов: теракт в Дагестане был произведен подло и скрытно в мирный день

Фото: Isaev Aslan / Globallookpress.com

Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил большое число жертв среди сотрудников полиции во время терактов 23 июня в Дербенте и Махачкале тем, что нападения были произведены подло и скрытно в мирный день. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель региона отметил, что сейчас некоторые задаются вопросом, каким образом пять ликвидированных бандитов смогли расправиться почти с 20 представителями правопорядка.

«Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», — подчеркнул Меликов.

Он добавил, что в этот день правоохранители «образно говоря, встали в ряд», чтобы остановить террористов, большинство жертв было среди сотрудников нарядов ДПС и ППС, которые первыми оказались на пути вооруженных бандитов.

Серия вооруженных нападений произошла в городах Дагестана 23 июня — террористы атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС. По последним данным, число жертв происшествия составило 22 человека.

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      Марина Совина
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