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13:41, 5 июля 2024Россия

Глава Севастополя заявил о запуске Украиной ложных целей вместе с крылатыми ракетами

Глава Севастополя Развожаев: ВСУ запускают ракеты вместе с ложными целями
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Севастополе всего несколько минут звучала воздушная тревога, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают в сторону Крыма ложные цели. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели», — написал Развожаев, подчеркнув, что ВСУ прощупывают систему обороны полуострова.

Глава Севастополя также призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае, если объявляется сигнал воздушной тревоги.

В городе в пятницу, 5 июля, дважды объявляли воздушную тревогу. Из-за этого морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал свою работу, а движение по Крымскому мосту перекрывали. Как отчитывался Развожаев, в море у Севастополя авиация уничтожала воздушные цели на значительном расстоянии от берега. Никто, предварительно, не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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