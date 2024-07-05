Глава Севастополя заявил о запуске Украиной ложных целей вместе с крылатыми ракетами

Глава Севастополя Развожаев: ВСУ запускают ракеты вместе с ложными целями

В Севастополе всего несколько минут звучала воздушная тревога, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают в сторону Крыма ложные цели. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели», — написал Развожаев, подчеркнув, что ВСУ прощупывают систему обороны полуострова.

Глава Севастополя также призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае, если объявляется сигнал воздушной тревоги.

В городе в пятницу, 5 июля, дважды объявляли воздушную тревогу. Из-за этого морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал свою работу, а движение по Крымскому мосту перекрывали. Как отчитывался Развожаев, в море у Севастополя авиация уничтожала воздушные цели на значительном расстоянии от берега. Никто, предварительно, не пострадал.