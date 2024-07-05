Глава Севастополя заявил об уничтожении воздушных целей над морем

Развожаев: авиация уничтожает воздушные цели над акваторией у Севастополя

У Севастополя над акваторией Черного моря авиация уничтожает воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, авиация уничтожает цели на значительном расстоянии от берега. Все службы находятся в состоянии боевой готовности, заверил глава города.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев. Он призвал жителей не находиться на открытых пространствах и напомнил, что основную опасность представляют осколки от ракет.

В Севастополе более часа звучит сигнал воздушной тревоги. Из-за этого морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе приостановил свою работу, а движение по Крымскому мосту перекрыли.