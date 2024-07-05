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10:28, 5 июля 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Глава Севастополя Развожаев заявил об объявлении в городе воздушной тревоги
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города. Он не привел никаких других подробностей об обстановке в городе.

На фоне тревоги морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе приостановил свою работу. При этом движение по Крымскому мосту не перекрывали.

Днем ранее, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону Севастополя ложные ракеты, из-за чего система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала. Из-за этого сигнал воздушной тревоги звучал всего несколько минут.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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