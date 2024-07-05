Глава Севастополя Развожаев заявил об объявлении в городе воздушной тревоги

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города. Он не привел никаких других подробностей об обстановке в городе.

На фоне тревоги морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе приостановил свою работу. При этом движение по Крымскому мосту не перекрывали.

Днем ранее, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону Севастополя ложные ракеты, из-за чего система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала. Из-за этого сигнал воздушной тревоги звучал всего несколько минут.