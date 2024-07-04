Развожаев заявил о запущенных ВСУ «обманках» на Севастополь

Развожаев: ВСУ запускали ложные ракеты на Севастополь, ПВО не работала

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону Севастополя ложные ракеты, из-за чего система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала. Об «обманках» сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Объясняю: несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как были запущены ложные цели», — заявил Развожаев.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что атака Украины на Севастополь является фактически нападением США на Россию. По его мнению, именно Вашингтон «уполномочил Киев нанести удар по Севастополю», используя при этом американское оружие.

26 июня Риттер назвал украинский удар по Севастополю актом войны США против России, совершенным ради провокации. Экс-разведчик отметил, что американское руководство рассчитывало вызвать жесткие ответные действия с российской стороны.