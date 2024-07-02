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20:19, 2 июля 2024Мир

В США заявили о нападении на Россию из-за атаки ВСУ

Риттер: атака ВСУ на Севастополь является нападением США на Россию

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь является фактически нападением США на Россию. Об этом заявил бывший офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер на Youtube-канале Judging Freedom.

«США разрешили ВСУ наносить удары и тем самым атаковали Россию — это главное, о чем нужно сейчас говорить», — рассказал эксперт.

Риттер добавил, что именно Вашингтон «уполномочил Киев нанести удар по Севастополю», используя при этом американское оружие.

26 июня Скотт Риттер назвал украинский удар по Севастополю актом войны США против России, совершенным ради провокации. Экс-разведчик отметил, что американское руководство рассчитывало вызвать жесткие ответные действия с российской стороны.

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      Дарья Устьянцева
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