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07:18, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Хакеры похитили данные о технологиях OpenAl

NYT: хакеры похитили данные о разработке технологий компании-создателя ChatGPT

Фото: Freestocks / Unsplash

В 2023 году хакеры получили доступ к внутренней переписке сотрудников компании OpenAl, разработчика чат-бота ChatGPT, и похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, взлому подвергся онлайн-форум, в котором сотрудники компании говорили о новейших технологиях. Отмечается, что руководство OpenAl рассказало о кибер-атаке сотрудникам и совету директоров. Однако было принято не сообщать о произошедшем публично, так как инфорация о клиентах компании или ее партнерах не была скомпрометирована.

В OpenAl сочли, что произошедшее не является угрозой национальной безопасности. Руководство компании отметили, что хакер — «частное лицо», и не имеет связей с иностранным правительством.

Ранее стали известны детали соглашения между корпорацией Apple и стартапом OpenAI, который является создателем чат-бота ChatGPT. Так, Apple не будет платить своему партнеру — стороны посчитали сотрудничество «взаимовыгодным и без денег».

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      Марина Совина
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