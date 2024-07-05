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17:08, 5 июля 2024Культура

Казахский певец устроил дебош в самолете и был арестован

Казахского певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош в самолете

Кадр: клип «Қайрат Нұртас - Болашақ көрмеймін»

Певец из Казахстана Кайрат Нуртас устроил дебош в самолете, который следовал по маршруту Алма-Ата — Астана, и был арестован. Об этом пишет издание Orda.

Против исполнителя было возбуждено дело о хулиганстве и об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд постановил арестовать его на 15 суток. «Я не дрался, я потерпевший. Сперва меня ударили, потом я начал бить», — заявил артист.

Ранее американский певец Джастин Тимберлейк, которого недавно арестовали за пьяную езду, впервые вышел на связь в соцсетях после ареста и разозлил фанатов. Первым сообщением артиста после инцидента стала реклама мерча прошедшей части его мирового тура.

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      Варвара Кошечкина
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