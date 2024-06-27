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16:44, 27 июня 2024Культура

Джастин Тимберлейк впервые вышел на связь после ареста и разозлил фанатов

Джастин Тимберлейк не извинился после ареста за пьяную езду и разозлил фанатов

Фото: Harbor Police Department / Getty Images

Американский певец Джастин Тимберлейк, которого недавно арестовали за пьяную езду, впервые вышел на связь в соцсетях после ареста и разозлил фанатов. На это обратило внимание издание Super.ru.

Первым сообщением артиста после инцидента стала реклама мерча прошедшей части его мирового тура. Пользователи сети раскритиковали Тимберлейка, обвинив его в неуважении к публике. «Игнорировать скандалы — его фишка?» — написал один из подписчиков. «Он некрасиво повел себя по отношению к Бритни, а сейчас и к нам. Где объяснение?» — добавил второй. «У меня есть билет на его концерт, но, кажется, я не хочу на него идти», — возмутился третий.

Ранее представители певца ответили на слухи о его нетрезвом выходе на сцену.

Об аресте Тимберлейка за пьяную езду в городе Хэмптон, штат Нью-Йорк, стало известно 18 июня.

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      Варвара Кошечкина
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