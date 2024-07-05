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13:26, 5 июля 2024Бывший СССР

Медведчук обвинил Зеленского в превращении Украины в концлагерь

Медведчук: Зеленский превратил Украину в концлагерь

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в концентрационный лагерь. С таким обвинением выступил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский под прикрытием войны, развязавшей ему руки, отобрал у граждан все права и свободны, гарантированные Конституцией, превратив страну в концлагерь», — заявил политик.

По его словам, зависимость от вектора на западные страны привела страну к банкротству и нищете, сделав Украину самой бедной страной в Европе, а долги заставили Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией.

Ранее Медведчук заявил, что страны Запада подменили проект созидания Украины проектом ее уничтожения. По его словам, чиновники Евросоюза подсаживают страну на кредитную иглу и подталкивают к тому, чтобы она стала новым плацдармом для НАТО.

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      Валентин Карант
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