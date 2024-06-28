Медведчук: коллективный Запад уничтожает Украину

Страны Запада подменили проект созидания Украины проектом ее уничтожения. Такое заявление сделал глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на медиаплатформе «Смотрим».

«Коллективный Запад проект созидания Украины подменил проектом ее уничтожения. Еврочиновники делают страны иждивенцами, которые теряют свою экономическую независимость и вынуждены становиться базами НАТО», — рассказал Медведчук.

По его словам, чиновники Евросоюза проделывают этот «фокус» и с Украиной, подсаживая страну на кредитную иглу и подталкивая к тому, чтобы она стала новым плацдармом для НАТО.

«Отсюда и вечное обещание взять Украину в ЕС, но при этом никаких реальных действий. Зачем Евросоюзу еще одна страна-нахлебник?» — пишет Медведчук.

Он добавил, что Украина вступила бы в ЕС в течение последних 30 лет, если бы для этого существовали экономические условия, но украинская промышленность уничтожена, а продукция сельского хозяйства в Европе не нужна.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «стал продавцом войны с Россией», что до сих пор держит его на плаву. Он отметил, что, помимо нелегитимности, фактом несостоятельности Зеленского стала его дипломатическая деятельность. По его словам, президент Украины втянул в вооруженное противостояние всю страну, вместо того чтобы прекратить конфликт в Донбассе.