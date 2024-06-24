Виктор Медведчук назвал Зеленского «продавцом войны с Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский «стал продавцом войны с Россией», что до сих пор держит его на плаву. Такое мнение высказал глава председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на медиаплатформе «Смотрим».

«Зеленский стал продавцом войны с Россией. Именно эта политика до сих пор держит его на плаву. Он отрабатывает деньги западного, прежде всего американского, ВПК, а США подмяли под эту политику весь коллективный Запад», — написал он.

Медведчук отметил, что, помимо нелегитимности, фактом несостоятельности Зеленского стала его дипломатическая деятельность. По его словам, президент Украины втянул в вооруженное противостояние всю страну, вместо того, чтобы прекратить конфликт в Донбассе.

Политик подчеркнул, что дипломатия Зеленского заключается в полном игнорировании чьих-либо интересов, кроме интересов «западных кураторов». Он также добавил, что политическая ситуация требует переговоров, обеспечить которые украинский лидер не в состоянии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине.