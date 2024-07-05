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11:08, 5 июля 2024Культура

Минкульт ответил на вопрос о дресс-коде на концерте Бузовой

Минкульт Краснодарского края не будет вмешиваться в дресс-код на шоу Бузовой
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь Министерства культуры Краснодарского края Сергей Жуков ответил на вопрос о дресс-коде на концерте Ольги Бузовой. Его слова приводит издание «Абзац».

Певица выступит 9 августа в баре «Архитектор» в Краснодаре. На мероприятии предусмотрен возрастной ценз 21+. Жуков отметил, что Бузова дает концерт на частной площадке, поэтому ведомство не может вмешиваться в его проведение.

«Это не государственная площадка. Происходящее там — на совести владельцев данного заведения», — пояснил спикер.

Ранее Минкульт России положительно оценил идею о введении дресс-кода для артистов на выступлениях. В ведомстве рекомендовали властям регионов «обратить внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений».

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      Мария Рюрикова
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