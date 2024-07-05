Минобороны отменило сроки носки формы в зоне спецоперации

Евкуров: приказ министра обороны РФ отменил сроки носки формы в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов своим приказом отменил сроки носки формы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров, видеозапись опубликовал в Telegram телеканал «Звезда».

«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне», — пояснил заместитель министра. Он уточнил, что в пунктах постоянной дислокации есть определенный норматив, однако в зоне СВО таковой отсутствует.

Евкуров добавил, что при выходе одежды из строя во время штурмовых действий бойцам на месте выдается все необходимое. Он подчеркнул, что обмундирование есть, никаких проблем с этим не возникает.

Ранее министр обороны приказал лишать выплаты мобилизованных в зону СВО в случае самовольного оставления части. Речь идет об установленной президентом России Владимиром Путиным ежемесячной выплате в размере 158 тысяч рублей.