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13:49, 5 июля 2024Россия

Минобороны сообщило о сдаче в плен десятков солдат ВСУ

Минобороны: за неделю в плен сдались 32 украинских солдата

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За неделю в плен сдались десятки украинских солдат. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о событиях в зоне специальной военной операции за период с 29 июня по 5 июля.

За указанный период оружие сложили 32 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в Минобороны.

По данным военного ведомства, за неделю российские войска улучшили положение на нескольких направлениях и установили контроль над рядом населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики.

На протяжении минувшей недели российские войска не переставали наносить удары дальнобойным оружием по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также по объектам украинской военной инфраструктуры. Было нанесено 23 групповых удара, в частности, по местам хранения ракетного вооружения противника.

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      Алан Босиков
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