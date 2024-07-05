Минобороны сообщило о сдаче в плен десятков солдат ВСУ

Минобороны: за неделю в плен сдались 32 украинских солдата

За неделю в плен сдались десятки украинских солдат. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о событиях в зоне специальной военной операции за период с 29 июня по 5 июля.

За указанный период оружие сложили 32 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в Минобороны.

По данным военного ведомства, за неделю российские войска улучшили положение на нескольких направлениях и установили контроль над рядом населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики.

На протяжении минувшей недели российские войска не переставали наносить удары дальнобойным оружием по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также по объектам украинской военной инфраструктуры. Было нанесено 23 групповых удара, в частности, по местам хранения ракетного вооружения противника.