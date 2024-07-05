Минобороны рассказало о групповых ударах высокоточным оружием по украинским объектам

МО РФ: ВС России нанесли по Украине 23 групповых удара высокоточным оружием

За неделю с 29 июня по 5 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли по объектам на территории Украины 23 групповых удара высокоточным оружием. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению Минобороны, удары наносились по украинским аэродромам, объектам энергетики, хранилищам топлива для военных нужд и цехам сборки беспилотников. Уточняется, что российские удары наносились не только высокоточными ракетами, но и дронами.

МО России уточнило, что с начала специальной военной операции были уничтожены 626 самолетов, 277 вертолетов, 27228 беспилотных летательных аппаратов и 537 зенитных ракетных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сегодня, 5 июля, сообщалось, что российские войска ударили по порту в Одесской области и уничтожили большую группу наемников ВСУ. После произошедшего на место прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.