Лебедев: ВС РФ ликвидировали 18 иностранных наемников при ударе по Черноморску

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации большой группы иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Они были уничтожены в результате ракетного удара российских войск по новому административному зданию в морском порту Черноморска (ранее Ильичевск).

Объект попал под атаку днем в четверг, 4 июля. Точно не известно, бойцы из каких стран там находились. Однако сообщается, что они прибыли туда за несколько часов до удара вместе с тяжелой техникой и снарядами. Вооружение уничтожил повторный удар.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По предварительным данным, в результате атаки были ликвидированы 18 человек, примерно 30 получили ранения. После произошедшего на место прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и некие проверяющие, говорящие по-английски. Они изъяли у работников порта смартфоны.

Под удар попал центр подготовки украинских диверсантов-подводников

По словам Лебедева, под удар российских войск в Черноморске также попал портовый склад боеприпасов и центр, в котором британские инструкторы занимались подготовкой украинских диверсантов-подводников.

В 2:45 был прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант». По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Также российские военные нанесли удар по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект ВСУ. Кроме того, они могли поразить базу безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма.

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой

4 июля на Украине сообщили о мощном взрыве в порту Черноморска. Он прозвучал на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и других областях страны.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

По данным местных СМИ, Вооруженные силы России нанесли удар по припортовой инфраструктуре баллистической ракетой. В результате атаки были повреждены здания и конструкции. Кроме того, на месте возник пожар, который позже был ликвидирован.

Вечером того же дня появилась информация, что в порту под Одессой бойцы Российской армии поразили военный объект.