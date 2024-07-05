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08:28, 5 июля 2024Бывший СССР

В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

Лебедев: ВС России нанесли удар по центру подготовки диверсантов под Одессой

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по центру в Черноморске (ранее Ильичевск) Одесской области Украины, в котором британские инструкторы занимались подготовкой украинских диверсантов-подводников. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 2:45 был прилет в направлении центра подготовки моряков "Авант". По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников», — рассказал он. Подпольщик добавил, что перед этим, в 2:00 ночи, очень мощный взрыв произошел в направлении портового склада боеприпасов.

Также российские военные нанесли удар по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС России могли поразить базу безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма.

Ранее о мощном взрыве в порту Черноморска под Одессой сообщили украинские СМИ. Незадолго до этого, в российских силовых структурах сообщили, что бойцы Российской армии поразили в порту города объект ВСУ.

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      Александр Курбатов
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