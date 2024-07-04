Российские военные поразили военный объект ВСУ в порту Одесской области

Российские военные поразили в порту Ильичевска под Одессой военный объект ВСУ

Бойцы российской армии поразили военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Одесса, Ильичевск, порт. [Нанесен] ракетный удар по военному объекту нацистов», — говорится в заявлении.

Взрыв в порту Ильичевска раздался днем 4 июля. Он прозвучал на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области произошли взрывы на аэродромах. Один из них, по данным пророссийского подполья, был слышен в направлении аэродрома Борисполь.

