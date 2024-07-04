В Одесской области раздался взрыв в порту

«Страна.ua»: в порту под Одессой раздался взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одесской области на юге Украины раздался взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, взрыв произошел в четверг днем в порту Ильичевска под Одессой. Какие объекты были поражены, не уточняется.

Взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской области 4 июля в 16:38. Она также действует в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее стало известно о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области. Информацию об этом подтвердили в Министерстве энергетики Украины.