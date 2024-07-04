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16:54, 4 июля 2024Бывший СССР

В Одесской области раздался взрыв в порту

«Страна.ua»: в порту под Одессой раздался взрыв на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Одесской области на юге Украины раздался взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, взрыв произошел в четверг днем в порту Ильичевска под Одессой. Какие объекты были поражены, не уточняется.

Взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской области 4 июля в 16:38. Она также действует в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее стало известно о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области. Информацию об этом подтвердили в Министерстве энергетики Украины.

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      Екатерина Грищенко
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