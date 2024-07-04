На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области

Газовая инфраструктура была повреждена в Полтавской области. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.
«Среди поврежденной инфраструктуры объект АО "Укргаздобыча"», — говорится в публикации. Отмечается, что продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Ранее Минобороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Ракетный удар нанесли расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Днем 1 июля в Полтавской области были слышны взрывы. Они произошли в Миргородской общине после объявления воздушной тревоги.