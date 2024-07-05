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21:42, 5 июля 2024Культура

Минпросвещения объяснило информацию о ремейках 30 советских фильмов

Минпросвещения опровергло информацию о ремейках советских фильмов

Кадр: фильм «Иван Грозный»

Информация о планах снять ремейки 30 советских фильмов не является достоверной, заявили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

Там отметили, что список этих кинокартин был передан Минкультуры, потому что знакомство с этими фильмами представляется важным для воспитания молодежи.

В ведомстве при этом добавили, что для обсуждения с экспертным сообществом было направлено предложение о возможных экранизациях произведений классиков.

Ранее Союз кинематографистов рассказал о предложении снять ремейки 30 культовых советских фильмов, среди которых были «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. Кроме того, предлагалось экранизировать 15 литературных произведений, таких как «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и «Матренин двор» Александра Солженицына.

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      Сергей Грехов
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