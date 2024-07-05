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15:17, 5 июля 2024Экономика

Москвичам предсказали возвращение жары после дождя

Синоптик Леус: жителей столицы ожидает сухое воскресенье
СюжетУраган в Москве

Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Обещанные синоптиками ливни и похолодание сменятся сухой и жаркой погодой уже в воскресенье, 7 июля. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Начиная с этого дня антициклон вновь восстановит свои позиции в атмосфере, а температура начнет постепенно повышаться. В воскресенье ожидается около плюс 27 градусов, в понедельник, 8 июля, воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, а во вторник, 9 июля, — до плюс 29-31 градусов. Похожая температура ждет жителей столицы и на середине недели, предупредил синоптик.

Ранее синоптики предсказывали, что в пятницу, 5 июля, Москву накроет ураган «Орхан». Он начнется примерно в 15:00, пик придется на 17:00-18:00, а окончание на два-три часа ночи. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, также ожидается ливень с грозой и градом. Согласно прогнозам, в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.

Ожидается, что в первые часы после начала урагана температура воздуха продолжит держаться в районе 30-34 градусов тепла, а затем постепенно пойдет на спад.

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      Мария Черкасова
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