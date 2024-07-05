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14:34, 5 июля 2024Экономика

Москву накроет «Орхан»

Москву накроет ураган «Орхан»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В пятницу, 5 июля, Москву накроет ураган «Орхан». О неблагоприятных погодных условиях, которые ожидают столицу в ближайшее время, стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, ураган начнется примерно в 15:00. Его пик придется на 17:00-18:00, а окончание на два-три часа ночи. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, также ожидается ливень с грозой и градом. Согласно прогнозам, в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.

При этом в первые часы после начала урагана температура воздуха продолжит держаться в районе 30-34 градусов тепла, а затем постепенно пойдет на спад.

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновсти» Татьяна Позднякова посоветовала москвичам спрятать автомобили перед началом града.

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      Александра Качан
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