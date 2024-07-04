Москвичей призвали спрятать автомобили

Синоптик Позднякова призвала жителей столицы спрятать машины от града

В столице 5 июля возможен град, в связи с чем жителям Москвы рекомендуется спрятать автомобили. Об этом в Telegram-канале заявила ведущий специалист портала «Метеоновсти» Татьяна Позднякова.

Личные автомобили следует уберечь от возможного града, оставив под навесом или укрыв подручными средствами. Ненастье лучше переждать в помещении. Синоптик также посоветовала дачникам позаботиться о грядках — особо ценные рекомендуется накрыть пленкой и хорошо ее закрепить.

Ранее синоптики российского Гидрометцентра спрогнозировали в столице и области 5 июля шторм с ураганом. Московскую область также ожидает ненастье — крупный град, порывы ветра до 27 метров в секунду и возможное появление смерчей.