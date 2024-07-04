Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:24, 4 июля 2024Экономика

Москвичей призвали спрятать автомобили

Синоптик Позднякова призвала жителей столицы спрятать машины от града

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В столице 5 июля возможен град, в связи с чем жителям Москвы рекомендуется спрятать автомобили. Об этом в Telegram-канале заявила ведущий специалист портала «Метеоновсти» Татьяна Позднякова.

Личные автомобили следует уберечь от возможного града, оставив под навесом или укрыв подручными средствами. Ненастье лучше переждать в помещении. Синоптик также посоветовала дачникам позаботиться о грядках — особо ценные рекомендуется накрыть пленкой и хорошо ее закрепить.

Ранее синоптики российского Гидрометцентра спрогнозировали в столице и области 5 июля шторм с ураганом. Московскую область также ожидает ненастье — крупный град, порывы ветра до 27 метров в секунду и возможное появление смерчей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      Певица Zivert назвала дату возвращения на сцену после болезни

      Павел Дуров высказался об игре Hamster Kombat

      Плющенко назвал сумму для соревнования с Ягудиным

      Суд по аресту полковника ВДВ Городилова закрыли от прессы

      Россиянин выиграл в лотерею 23 миллиона рублей и не забрал деньги

      В России предложили арендовать дом Louis Vuitton

      Известного российского рэпера избили перед концертом в Омске

      Россиянкам с пышными формами назвали модную одежду на лето

      Белоусов обозначил причины для лишения выплат мобилизованных на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше