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09:26, 5 июля 2024Экономика

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды в пятницу, 5 июля. В этот день столицу накроют ливневые дожди с грозами и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Соответствующая информация появилась на сайте mos.ru.

В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы. На улицах организовано дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. За это время может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. В связи с этим водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не парковаться рядом с деревьями, рекламными или легкосборными конструкциями. Пешеходов также призвали быть осторожными.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что длительные погодные периоды с температурой воздуха 30 градусов и выше в июле будут чередоваться с непродолжительными периодами до двух дней, когда температура будет понижаться до 22-25 градусов. В это время будут идти кратковременные ливневые дожди.

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      Варвара Кошечкина
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