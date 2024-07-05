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15:55, 5 июля 2024Бывший СССР

На границе Украины начнут проверять военные билеты у всех мужчин до 60 лет

Госпогранслужба Украины: военный билет будут проверять у всех мужчин до 60 лет

Фото: Roman Baluk / Reuters

На границе Украины начнут проверять военные билеты у всех мужчин до 60 лет. Об этом заявил Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Демченко сообщил, что с 00:00 17 июля пограничники будут проверять военно-учетные документы у всех мужчин от 18 до 60 лет при выезде из страны. Спикер Госпогранслужбы сослался на истечение двухмесячного срока для обновления данных воинского учета военнообязанными.

«В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины», — подчеркнул представитель ГПСУ. Он добавил, что основанием отказа в выезде из Украины будет также наличие сведений о нахождении мужчин в розыске.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал о ежедневных попытках сотен граждан бежать из страны. Он добавил, что еще большее количество мужчин уходит в теневой сектор экономики.

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      Юрий Леонов
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