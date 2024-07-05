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10:03, 5 июля 2024Бывший СССР

На Украине дрон-камикадзе атаковал автомобиль военкомата

Марочко: в Чугуеве партизаны атаковали дроном-камикадзе машину военкомата

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В украинском Чугуеве Харьковской области партизаны атаковали дроном-камикадзе машину сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По словам Марочко, правоохранители в Чугуеве расследуют убийство четырех сотрудников ТЦК. «Установлено, что во время движения служебного автомобиля с сотрудниками военкомата по улице Харьковская по нему был нанесен удар при помощи ударного дрона-камикадзе», — рассказал он.

В результате взрыв трое военнослужащих погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

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      Алевтина Запольская
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