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00:28, 5 июля 2024Бывший СССР

На Украине предрекли потерю Нью-Йорка и Торецка

Deep State: ВСУ оказались в тяжелом положении под Нью-Йорком и Торецком

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в затруднительном положении под Нью-Йорком и Торецком Донецкой народной республики (ДНР), что может привести к потере этих городов. Такое развитие событий предрекла аналитическая группа Deep State, чье заявление приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы получили очень много сообщений от бойцов, содержащих критическое и неутешительное положение дел в районе Торецка, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка», — сообщили аналитики.

Отмечается, что при отсутствии серьезных решений со стороны руководства ВСУ Украина может потерять контроль над населенными пунктами.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых.

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      Евгений Силаев
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