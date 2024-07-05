Начальника экономической полиции российского города уволили за плохую работу

Главу экономической полиции Петербурга сняли с поста за низкую эффективность

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области (УЭБиПК) полковник полиции Вадим Строков уволен с поста за низкую эффективность. Об этом сообщает 47news.

Приказ о снятии с должности главы подразделения подписан 5 июля.

Полковник Строков был назначен в начале 2023 года — он из московской команды начальника ГУ МВД генерал-лейтенанта Романа Плугина.

4 июля ФСБ провела обыски во втором отделе УЭБиПК Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По окончании обыска никого из сотрудников не задержали. Параллельно силовики провели мероприятия в нескольких коммерческих организациях.