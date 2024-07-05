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21:29, 5 июля 2024Экономика

Назван дешевый способ избавиться от мышей на даче

«БелНовости»: избавиться от мышей на даче удастся с помощью уксусной эссенции

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Прогнать мышей с дачи удастся с помощью уксусной эссенции — 70-80-процентного водного раствора уксусной кислоты. Дешевый способ избавиться от грызунов назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали залить уксусную эссенцию в пульверизатор и опрыскать ею все плинтусы и щели, а затем проветрить помещение, чтобы убрать резкий запах средства. После этого, заверили они, мыши надолго покинут дачу.

Прогнать мышей также поможет лук, запах которого не нравится грызунам. Его эксперты предложили положить в местах отслаивания плинтусов. Специалисты добавили, что в идеале следует заделать все отверстия в полу и стенах, и тогда мыши перестанут проникать в дом.

Ранее в июле дачникам назвали способ, помогающий отпугнуть муравьев с участка.

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      Полина Кислицына
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