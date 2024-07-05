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10:59, 5 июля 2024Экономика

Названы подешевевшие автомобили в России

«Авто.ру Оценка»: в июне средние цены на автомобили в России снизились на 3 %

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

В июне стоимость автомобилей в России снизилась на три-восемь процентов. Наиболее подешевевшие машины назвали эксперты «Авто.ру Оценка» (копия исследования есть у «Ленты.ру»).

Средняя цена нового автомобиля опустилась до 3,6 миллиона рублей (минус три процента). Максимальное значение в размере 3,9 миллиона фиксировали в августе 2023 года. Сильнее всего цены упали в Новосибирской и Омской областях — автомобили подешевели более чем на треть и приблизились к общему уровню по стране. Первую пятерку по скорости снижения цен замыкают Ставропольский край (минус 22 процента; 2,9 миллиона рублей), Мурманская область (минус 17 процентов; 1,8 миллиона рублей) и Республика Башкортостан (минус 15 процентов; 2,1 миллиона рублей).

Топ новых моделей, цены которых снизились в июне по сравнению с маем 2024 года, возглавляют кроссоверы Hongqi HS5 и BMW X7, чья средняя стоимость упала на четыре процента, до 4,4 и 18,6 миллиона рублей соответственно. За ними — Hyundai Santa Fe со средней ценой 6 миллионов рублей и Toyota Rav4 стоимостью 4,8 миллиона рублей — они также подешевели на 4 процента.

При этом в некоторых регионах средние цены поднялись. Самый сильный рост отметили в Саратовской области, где за полгода стоимость машин выросла на 14,5 процента, до 3,1 миллиона рублей. В Тюменской области цены выросли на 8,6 процента, до 3,9 миллиона. В Пермском крае и Псковской области к концу июня средняя цена увеличилась на 7 процентов, до 2,9 и 1,4 миллиона рублей соответственно.

По данным агентства «Автостат», самыми продаваемыми автомобилями в России в июне 2024 года стали отечественные Lada Granta (16 009 автомобилей, доля на рынке в 12,87 процента) и Lada Vesta (продано 11 590 машин, их доля составляет 9,32 процента). Другими популярными марками стали китайские Haval (продано 15 210 штук), Chery (13 577), Geely (11 088), Changan (10 071), OMODA (5096) и Exeed (3542). Сильнее всего выросли продажи Changan (почти в 2,9 раза), а меньше — у Exeed (плюс 15,6 процента).

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