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12:32, 4 июля 2024Экономика

Названы самые продаваемые в России автомобили

«Автостат»: самыми продаваемыми автомобилями в РФ в июне стали Granta и Vesta

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallokpress.com

В июне 2024 года самыми продаваемыми автомобилями в России стали отечественные Lada. Тенденции авторынка назвали эксперты агентства «Автостат», их слова приводит Autonews.

В первом месяце лета продали 124 394 новых легковушки — в 1,5 раза больше в годовом выражении. При этом по сравнению с маем продажи снизились почти на три тысячи штук.

Почти треть реализованных машин — российские Lada. Автомобилей концерна «АвтоВАЗ» продали 34 199 штук. Лидерство заняли Lada Granta (16 009 автомобилей, доля на рынке в 12,87 процента) и Lada Vesta (продано 11 590 машин, их доля составляет 9,32 процента). Другими популярными марками стали китайские Haval (продано 15 210 штук), Chery (13 577), Geely (11 088), Changan (10 071), OMODA (5 096) и Exeed (3 542). Сильнее всего выросли продажи Changan (почти в 2,9 раза), а меньше — у Exeed (плюс 15,6 процента).

Эксперты отмечают, что на динамику роста продаж новых автомобилей в стране оказывает влияние прежде всего эффект низкой базы 2023 года. В сравнении с маем июньский показатель оказался ниже на 2,2 процента, а до уровня докризисного 2021 года он не дотянул 14,3 процента.

Самым подешевевшим популярным автомобилем на российском рынке за последнее время стал гибридный кроссовер Evolute i-Space. Его стоимость с начала 2024 года снизилась на 539 тысяч рублей. На втором месте по спаду цен оказался седан «Москвич-6», подешевевший на 490 тысяч. Тройку самых подешевевших популярных машин замкнул электрический хетчбэк Ora 03 — автомобили скинули в стоимости в общей сложности 400 тысяч рублей.

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