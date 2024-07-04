Продажи новых автомобилей в России резко выросли

«Автостат»: продажи новых автомобилей в России выросли в 1,5 раза в июне

По итогам июня 2024 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России выросли в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 124,4 тысячи единиц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «Автостата».

Анализ велся на основе данных совместного предприятия агентства и «Электронного паспорта» — компании ППК. Положительную динамику реализации продаж новых автомобилей в России подтвердил и директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. При этом он указал на замедление темпов роста реализации с 70 до 50 процентов в годовом выражении.

По мнению экспертов, в настоящее время на динамику роста продаж новых автомобилей в стране оказывает влияние прежде всего эффект низкой базы 2023 года. Однако для роста в месячном выражении этого пока недостаточно. В сравнении с маем июньский показатель оказался ниже на 2,2 процента, а до уровня докризисного 2021 года он не дотянул 14,3 процента.

О заметном росте продаж новых автомобилей в России в годовом выражении ранее сообщили в Минпромторге. По данным ведомства, в первой половине 2024 года реализация легковых транспортных средств в стране увеличилась на 76 процентов, до 713 902 единиц. В январе-июне высокие темпы роста продемонстрировали продажи отечественных автомобилей — плюс 35 процентов, до более чем 373 тысяч штук.