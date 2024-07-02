Продажи новых автомобилей в России взлетели

Минпромторг: продажи новых машин в России выросли на 76 процентов в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года продажи новых автомобилей в России выросли на 76 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 713 902 единиц. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

В общей сложности за этот период времени в стране реализовали 844 550 новых автомобилей возрастом до трех лет. В годовом выражении показатель увеличился на 63 процента. Так, в январе-июне 2023 года показатель составил 519 604 единицы, уточнили в ведомстве.

За первое полугодие суммарные объемы рынка новых автомобилей отечественного производства выросли на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до более чем 373 тысяч единиц. Положительную динамику продемонстрировал и сегмент легкого коммерческого транспорта — плюс 41 процент, до 60 612 штук, резюмировали в Минпромторге.

Ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили о росте продаж автомобилей Lada в России на 51,5 процента. По итогам первого полугодия в стране реализовали в общей сложности 217 631 автомобиль отечественного бренда. Лидером продаж среди всех моделей Lada стала Granta (плюс 3,3 процента, до 101 377 штук).