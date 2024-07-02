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12:39, 2 июля 2024Экономика

Продажи Lada в России резко выросли

Продажи Lada в России в первом полугодии 2024 года выросли на 51,5 процента

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В первом полугодии 2024 года продажи Lada в России резко выросли. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

За первые шесть месяцев производитель реализовал на территории страны 217 631 автомобиль (плюс 51,5 процента в годовом выражении). В июне были проданы 39 704 коммерческих и пассажирских автомобиля (плюс 42,6 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года).

Лидером продаж стала самая бюджетная модель, Lada Granta — 101 377 автомобилей за шесть месяцев (плюс 3,3 процента год к году). Продажи Lada Vesta выросли до 64 263 машин (плюс 1114,8 процента) — такую тенденцию можно объяснить низкой базой, так как производитель вынужденно приостанавливал сборку моделей до июня 2023-го.

Продажи внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в первом полугодии составили 23 231 (плюс 36,6 процента) и 25 409 автомобилей (плюс 20,1 процента) соответственно. В первый месяц лета также продали 107 Lada Largus — первые автомобили, сошедшие с конвейера после длительного простоя.

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«Таких результатов удалось добиться благодаря расширению модельного ряда, в том числе запуску Lada Vesta с автоматической трансмиссией. Во втором полугодии мы планируем вывести на рынок новые модели, опции и модификации, а также предложить клиентам новые выгодные программы приобретения автомобилей», — пообещал вице-президент АО «АвтоВАЗ» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

По мнению главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, продажи новой модели бренда Lada Iskra могут стартовать весной 2025 года. До начала производства новинки еще как минимум полгода — если первые автомобили сойдут с конвейера в январе, то ожидаемый срок начала их реализации — начало весны. «АвтоВАЗ» одновременно начнет выпуск всех версий Iskra — седана, универсала, кросс-универсала, с разными двигателями и коробками передач, добавил эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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