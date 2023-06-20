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11:01, 20 июня 2023Экономика

«АвтоВАЗ» возобновил работу после вынужденно перенесенного отпуска

«АвтоВАЗ» вышел из трехнедельного отпуска, перенесенного из-за нехватки комплектующих
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«АвтоВАЗ» возобновил работу после трехнедельного корпоративного отпуска, со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя сообщает Интерфакс.

Автоконцерн был вынужден перенести начало отдыха с 24 июля на 29 мая из-за нехватки комплектующих. Таким образом производитель надеялся избежать введения режима простоя для всех линий и остановки производства. Пока сотрудники заводов не вышли из отпуска, поставщики должны были сформировать складские запасы деталей и узлов, локализованных в России или поставленных партнерами из дружественных стран.

Представители компании заявляли, что из-за простоя доходы сотрудников упали бы, а планы по производству 400 тысяч автомобилей за год оказались под угрозой. Для решения проблем с комплектующими предприятие заменило более 200 автокомпонентов и материалов, используемых в производстве.

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Сейчас на различных площадках «АвтоВАЗа» собираются Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, а также новые модели Lada Vesta. С сентября автозавод намерен возобновить сбоку Lada Largus и приступить к производству электрического универсала.

В субботу, 17 июня, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запустили производство Lada X-Cross 5. Автомобиль, который выпускается путем крупноузловой сборки на основе технологий неназванного восточного партнера концерна, представляет собой копию китайского FAW Bestune T77. В компании при этом называют новый российский автомобиль не калькой, а новой моделью, «созданной в сотрудничестве» с коллегами.

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    Вячеслав Агапов
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