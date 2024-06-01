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14:09, 1 июня 2024Культура

Прощание с Анастасией Заворотнюк завершилось аплодисментами

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк завершилось в Москве аплодисментами
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В Покровском женском монастыре в Москве завершилось прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. Гроб артистки россияне проводили под аплодисменты, крики «Браво!» и «Спасибо», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Прощание длилось три часа, на церемонии присутствовали близкие и друзья Заворотнюк, ее муж Петр Чернышев, а также дети Анна и Майкл.

На траурное мероприятие пришли сотни поклонников и коллег, к моменту начала церемонии выстроилась длинная очередь

Церемонию посетили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка, тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова и Илья Авербух, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, певица Лолита, фигурист Роман Костомаров с супругой, актер Геннадий Хазанов.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет. Она долгие годы боролась с одной из самых агрессивных злокачественных опухолей головного мозга.

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      Варвара КошечкинаКирилл Садовский
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