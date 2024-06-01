Боец MMA Джефф Монсон обвинил США в разрушении мирового спорта

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон обвинил США в разрушении мирового спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен обратил внимание на то, что именно в США появилась идея проведения «Игр на стероидах». Он заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) вообще можно назвать Олимпийским комитетом США, потому что именно эта страна финансирует данную структуру и управляет там всем. «Я боюсь за спорт, потому что, когда политика вмешивается в спорт, тогда это уже не спорт», — добавил Монсон.

В мае прошлого года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.

53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. Он одержал 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

