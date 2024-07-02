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20:30, 2 июля 2024Экономика

Россиянам назвали самые подешевевшие популярные автомобили

Autonews: самым подешевевшим автомобилем в России стал Evolute i-Space

Изображение: Evolute

Самым подешевевшим популярным автомобилем на российском рынке за последнее время стал гибридный кроссовер Evolute i-Space. Стоимость этой отечественной модели с начала 2024 года снизилась на 539 тысяч рублей, сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на собственные подсчеты.

Если в начале года дилерские цены на гибридный кроссовер составляли 3,899 миллиона рублей, то теперь стоимость подобных машин в России находится на уровне в 3,360 миллиона без учета скидок. Эти автомобили оснащены силовой установкой с двигателем мощностью 178 лошадиных сил (л. с.). В свою очередь, бензиновый мотор (110 л. с.) выступает в роли генератора.

На втором месте по спаду цен оказался седан «Москвич-6». Со старта продаж в сентябре 2023 года стоимость этой модели снизилась на 490 тысяч рублей — с 2,976 миллиона за версию «Бизнес» с автоматической коробкой передач и мотором мощностью 174 л. с. до 2,486 миллиона. При этом комплектация «Комфорт» за данный период времени подешевела на 426 тысяч рублей — с 2,626 до 2,2 миллиона рублей.

Тройку самых подешевевших популярных машин замкнул электрический хетчбэк Ora 03. Со старта продаж в ноябре 2023 года эти автомобили скинули в стоимости в общей сложности 400 тысяч рублей. Если осенью прошлого года эти машины в комплектации Premium оценивались в 3,899 миллиона рублей, то теперь — в 3,499 миллиона. При этом максимальная версия за данный период подешевела на 300 тысяч — с 3,999 до 3,699 миллиона рублей.

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