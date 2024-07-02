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19:26, 2 июля 2024Экономика

Стоимость «Москвича-6» заметно снизилась

Autonews: «Москвич-6» подешевел на 490 тысяч рублей с сентября 2023 года

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Стоимость автомобилей «Москвич-6» снизилась на 490 тысяч рублей со старта продаж в России в сентябре 2023 года. О заметном удешевлении флагманской модели сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на собственные подсчеты.

Если в сентябре прошлого года стоимость подобных машин с автоматической коробкой передач и мотором мощностью 174 лошадиных сил в самой дорогой комплектации «Бизнес» составляла 2,976 миллиона рублей, то теперь находится на уровне в 2,486 миллиона.

За этот период времени снизились цены и на «Комфорт»-версию. Если раньше «Москвич-6» в подобной комплектации можно было приобрести за 2,626 миллиона рублей, то теперь его стоимость составляет 2,2 миллиона. Таким образом, цены на седан в такой версии за неполный год сократились на 426 тысяч рублей, резюмировали эксперты.

Ранее эксперты «Автоновости дня» сообщили о заметном удешевлении стоимости машин еще одного российского бренда — Evolute. Так, на электрический седан i-Pro, электрокроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky, а также гибридный кроссовер i-Space в марте 2024 года дилеры стали предлагать покупателям скидки в размере 76-330 тысяч рублей в зависимости от модели. При этом, согласно данным аналитиков Autonews.ru, стоимость автомобилей i-Space с января снизилась на 539 тысяч рублей без учета скидок.

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