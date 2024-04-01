Россиянам назвали подешевевшие в марте автомобили

В России в марте 2024 года подешевели автомобили 11 брендов

В марте 2024 года в России подешевели автомобили сразу 11 марок. Эксперты «Автоновости дня» проанализировали цены на отечественном авторынке и назвали бренды, которые снижают стоимость, чтобы распродать машины прошлого года выпуска.

Заметнее всего в прошлом месяце подешевели автомобили «Москвич». Цена кроссовера «Москвич 3» снизилась на 490 тысяч рублей, а седана «Москвич 6» 2023 года выпуска — на 630-712 тысяч рублей. Изменилась и стоимость авто другого отечественного автобренда, Evolute. На электрический седан i-Pro, электрокроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky, и гибридный кроссовер i-Space покупателям предлагают скидки от 76 до 330 тысяч рублей в зависимости от модели. Среди автомобилей «АвтоВАЗа» стоимость уменьшилась только у LADA Niva Travel в обновленной версии KHL'24 — на 13 тысяч рублей.

У китайского Changan стали доступнее на 20-100 тысяч рублей модели CS35Plus New, Uni-T, Lamore и EADOPlus. На 50 тысяч рублей увеличилась скидка на кроссовер Bestune T77 от FAW. Китайский Tank 500 в комплектации Adventure подешевел сразу на 700 тысяч рублей, при этом «младшая» модель Tank 300, напротив, стала стоить больше.

Geely на 75-110 тысяч рублей снизил цены на седан Emgrand и обновленный кроссовер Coolray прошлого года выпуска. У JAC подешевели только некоторые комплектации кроссовера JS6. Chery формально не меняла цены, однако в марте бренд ввел программу «Специальное предложение», дающее выгоду при покупке от 100 до 300 тысяч рублей на восемь моделей бренда.

У Jetour подешевели кроссоверы X70 Plus и X90 Plus 2023 года выпуска — на сумму до 300 тысяч рублей. Выпускаемый на калининградском заводе «Автотор» кроссовер X35 китайской марки BAIC, в свою очередь, в средней и максимальной комплектациях можно купить по цене на 10-20 тысяч меньше.

Ранее глава лизинговой компании «Европлан» Сергей Мизюра заявил, что автомобили отечественных брендов являются наиболее востребованными на рынке лизинга у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). По его словам, российские машины остаются наиболее доступными и выигрышными в соотношении цена-качество. В лизинге легковых автомобилей и LCV наиболее востребована у МСБ продукция «АвтоВАЗа», в среднем в коммерческом секторе популярностью пользуется ГАЗ, в грузовом — «КамАЗ», добавил эксперт.

