Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестицииНедвижимостьГородская средаКлимат и экология
14:39, 1 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали подешевевшие в марте автомобили

В России в марте 2024 года подешевели автомобили 11 брендов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В марте 2024 года в России подешевели автомобили сразу 11 марок. Эксперты «Автоновости дня» проанализировали цены на отечественном авторынке и назвали бренды, которые снижают стоимость, чтобы распродать машины прошлого года выпуска.

Заметнее всего в прошлом месяце подешевели автомобили «Москвич». Цена кроссовера «Москвич 3» снизилась на 490 тысяч рублей, а седана «Москвич 6» 2023 года выпуска — на 630-712 тысяч рублей. Изменилась и стоимость авто другого отечественного автобренда, Evolute. На электрический седан i-Pro, электрокроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky, и гибридный кроссовер i-Space покупателям предлагают скидки от 76 до 330 тысяч рублей в зависимости от модели. Среди автомобилей «АвтоВАЗа» стоимость уменьшилась только у LADA Niva Travel в обновленной версии KHL'24 — на 13 тысяч рублей.

У китайского Changan стали доступнее на 20-100 тысяч рублей модели CS35Plus New, Uni-T, Lamore и EADOPlus. На 50 тысяч рублей увеличилась скидка на кроссовер Bestune T77 от FAW. Китайский Tank 500 в комплектации Adventure подешевел сразу на 700 тысяч рублей, при этом «младшая» модель Tank 300, напротив, стала стоить больше.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

Geely на 75-110 тысяч рублей снизил цены на седан Emgrand и обновленный кроссовер Coolray прошлого года выпуска. У JAC подешевели только некоторые комплектации кроссовера JS6. Chery формально не меняла цены, однако в марте бренд ввел программу «Специальное предложение», дающее выгоду при покупке от 100 до 300 тысяч рублей на восемь моделей бренда.

У Jetour подешевели кроссоверы X70 Plus и X90 Plus 2023 года выпуска — на сумму до 300 тысяч рублей. Выпускаемый на калининградском заводе «Автотор» кроссовер X35 китайской марки BAIC, в свою очередь, в средней и максимальной комплектациях можно купить по цене на 10-20 тысяч меньше.

Ранее глава лизинговой компании «Европлан» Сергей Мизюра заявил, что автомобили отечественных брендов являются наиболее востребованными на рынке лизинга у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). По его словам, российские машины остаются наиболее доступными и выигрышными в соотношении цена-качество. В лизинге легковых автомобилей и LCV наиболее востребована у МСБ продукция «АвтоВАЗа», в среднем в коммерческом секторе популярностью пользуется ГАЗ, в грузовом — «КамАЗ», добавил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      Пассажирский автобус вспыхнул около российского города и попал на видео

      В СВР сообщили о быстрой попытке США снять вину с Киева после теракта

      Один тип жилья в Москве подешевел

      Стилистка назвала россиянкам устаревшие модели кроссовок

      Россияне стали чаще покупать автомобили в кредит

      Мэр Харькова потребовал миллиарды долларов на восстановление города

      Американские военные прибыли в Молдавию

      Россиянам назвали подешевевшие в марте автомобили

      На Украине назвали провокацией России видео с поцелуем военкома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше