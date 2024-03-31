Востребованность российских авто оценили

Глава «Европлана»: российские авто являются востребованными у малого бизнеса

Автомобили отечественных брендов являются наиболее востребованными на рынке лизинга у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу лизинговой компании «Европлан» Сергея Мизюру.

Российские машины являются наиболее доступными и выигрышными в соотношении цена-качество, дал понять эксперт. Такие автомобили, по его словам, лучше всего отвечают целям бизнеса.

Более 90 процентов клиентов лизинговой фирмы — представители МСБ, уточнил Мизюра. В лизинге легковых автомобилей и LCV ими наиболее востребована продукция «АвтоВАЗа». В среднем коммерческом секторе популярностью пользуется ГАЗ, в грузовом — «КамАЗ», добавил гендиректор «Европлана».

Ранее стало известно, что производство легковых машин в России выросло. По итогам февраля текущего года этот показатель увеличился на 70,1 процента (к аналогичному периоду 2023-го), сообщил «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

По данным системы «Тендерплан», в прошлом году машины марки Lada стали наиболее популярными в госзакупках для нужд государственных и муниципальных организаций. Всего для чиновников в прошлом году закупили автомобилей (как новых, так и б/у) на 36,5 миллиарда рублей, что на 17 процентов больше показателей 2022 года.